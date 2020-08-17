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Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Çeşme'de görüntülendiler

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı hayranları tarafından görüntülendi. İkilinin birbirlerine sarılmaları aralarında aşk mı var iddialarını akıllara getirdi.

Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Çeşme'de görüntülendiler

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı hayranları tarafından görüntülendi. İkilinin samimi görüntüleri aralarında aşk mı var iddialarını akıllara getirdi.

Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Çeşme'de görüntülendiler

Bilal Özcan'ın haberine göre geçtiğimiz gün Nisa ve Barış, Acun Ilıcalı’nın misafiri olmuştu. İkili aynı akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor? Çeşme'de görüntülendiler

Sosyal medyada hayranları tarafından sıkça birbirlerine yakıştırılan ikilinin konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklaması olmadı.



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