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Survivor ödül oyunu kim kazandı 25 Şubat 2022 Cuma? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyunu için karşı karşıya gelen Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük bir mücadele yaşandı. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı 25 Şubat 2022 Cuma ? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyunu kim kazandı 25 Şubat 2022 Cuma? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bugün yeni bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da nefes kesen bir mücadele yaşanırken haftanın kazanan takımı merak konusu oldu. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı 25 Şubat 2022 Cuma? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?.

 

Survivor ödül oyunu kim kazandı 25 Şubat 2022 Cuma? Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 25 ŞUBAT 2022 CUMA? SURVİVOR 2022 ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Şubat Cuma akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde ödül oyununu Takımı kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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