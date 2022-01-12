Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

Survivor Panorama, 11 Mart 2014 tarihinde beri Survivor'un olduğu dönemde hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show programıdır.

Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk ve Murat Özarı, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Bora Edin, Melisa Emirbayer ve Gökhan Özdemir farklı gün ve saatlerde programın sunuculuğunu üstleniyordu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu senenin sunucuları Survivor 2021 finalisti Poyraz...

Ve Survivor 2021 kadrosunda yer alan bir diğer isim, Öykü Çelik.