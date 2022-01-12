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  3. Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin bu sene hepimizi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. Yarışmanın değerlendirildiği program Panorama'da ise sunucu değişikliğine gidildiği söyleniyor.

Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

Survivor Panorama, 11 Mart 2014 tarihinde beri Survivor'un olduğu dönemde hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show programıdır.

Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk ve Murat Özarı, Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Bora Edin, Melisa Emirbayer ve Gökhan Özdemir farklı gün ve saatlerde programın sunuculuğunu üstleniyordu.

Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu senenin sunucuları Survivor 2021 finalisti Poyraz...
Ve Survivor 2021 kadrosunda yer alan bir diğer isim, Öykü Çelik.

Survivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...

Emine Özfalcı
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