Survivor Patrick Ogunsoto kimdir?

Patrick Ogunsoto Survivor 2019’un yeni yarışmacısı olarak programa dahil oldu. Yunanistan takımı yarışmacıları arasına katılan Ogunsoto futbolcu. Peki, Survivor 2019 Yunanistan takımının yeni yarışmacısı Patrick Ogunsoto kimdir? Detaylar haberimizde...

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

19 Nisan 1983 yılında dünyaya gelen Patrick Ogunsoto Nijerya asıllı Yunan futbolcudur. Kariyerine 2000 yılında ülkesinin takımlarında başlayan Ogunsoto, Yunanistan, Belçika ve Kıbrıs’taki takımlarda forma giydi. 2010-2018 yılları arasında ise birçok Yunan takımı formasını terleten başarılı isim bir dönem Türkiye’de top koşturan Yattara’ya olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.

1.79 boyunda olan Nijerya asıllı futbolcu forvet mevkiinde forma giydi ve iki ayağını kullanabilmesiyle Yunan ekiplerinin dikkatini çekti.

25 Ocak 2018’de sözleşmesinin sona ermesinin ardından futbolculuk kariyerini noktalayan Ogunsoto, survivor 2019 kadrosuna dahil edildi.

Acun Ilıcalı’nın Ogunsoto’nun Survivor’a katılacağını açıklamasının ardından futbolcunun kariyeri merak konusu olmuştu.

Yunanistan takımı yarışmacıları arasında dahil edilen ismin yarışmadaki durumu ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.