Survivor Sabriye Şengül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Instagram hesabı nedir?

Survivor 2019'da haftalar geçerken Acun Ilıcalı'nın sürprizleri bitmiyor. Survivor 2019 kadrosunda Türk takımına dahil olan Sabriye Şengül'ün hayatı merak edilmeye başladı. Peki 2017 yılında da Survivor'da yarışan Sabriye Şengül kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Survivor Sabriye'nin Instagram hesabı nedir?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sabriye Şengül, Survivor'a dahil olduğu gün yaptığı, 'Yunan takımını çok şeker, tatlı buluyorum' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk kez 2017 yılında Survivor'da yarışan kickboksçu Sabriye Şengül, Survivor 2019'un kadrosuna sonradan katıldı. İşte, Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül hakkında merak edilen detaylar...

1988'da Trabzon'da dünyaya geldi. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks sporuna yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve kickboks sporunda 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır.

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sabriye Şengül'ün Survivor 2019 kadrosuna katılmasıyla birlikte zorlu yarışmacı hakkında bilgiler de merak edilmeye başlandı. Survivor Sabriye'nin Instagram hesabı aşağıdaki gibidir:

SABRİYE'NİN INSTAGRAM ADRESİ: sabriyesengul