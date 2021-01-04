Survivor Sahra Işık kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? | Sahra Işık'ın değişimi

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasına katılarak herkes tarafından tanınan Sahra Işık'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. Son zamanlarda en çok aratılan isimlerin başında gelen Sahra'nın hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Survivor Sahra Işık kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Sahra Işık'ın değişimi...

SURVIVOR SAHRA IŞIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? | SAHRA IŞIK'IN DEĞİŞİMİ

31 yaşındaki Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.

Katıldığı survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi.