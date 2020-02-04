Survivor Cup Sercan Yıldırım kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sercan Yıldırım hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Sercan Yıldırım hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Sercan Yıldırım kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

SURVIVOR CUP SERCAN YILDIRIM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | SERCAN YILDIRIM HAYATI

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi

Sercan Yıldırım, Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar’la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.

Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı.

Bu sıralarda Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Ece Erken de bir dönem Sercan Yıldırım ile birlikte olmuştu.