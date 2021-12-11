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Survivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınız

Survivor yarışmacıları arasında sonradan ortaya çıkan ilişkilere bir yenisi daha eklendi. isa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Survivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınız

Survivor 2020 kadrosunda birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı'nın adı bu kez yeni bir aşk dedikodusuna karıştı.

Bölükbaşı'nın adı şimdilerde 2017 yılında yarışan Survivor şampiyonu olan Ogeday Girişken ile anılıyor.

SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

İkili, önceki gün arkadaş grubuyla birlikte Kapadokya'ya gitti. İsimleri aşk dedikodusuna karışan Nisa ile Ogeday, orada bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı ve samimi şekilde eğlendi. İkilinin o anlarında çekilen kareler de sosyal medyada gündem oldu.

Survivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınız

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'ndan hakkındaki aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Survivor yine aşk doğurdu! Yarışmaya damga vuran eski iki yarışmacı sarmaş dolaş! İnanamayacaksınız

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