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Survivor Yunanistan sunucusu Sakis Tanimanidis kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Türkiye Yunanistan mücadelesi bugün itibari ile başladı. Survivor Yunanistan yarışmasının sunucusu Sakis Tanimanidis, bugün gerçekleşen oyunun ardından izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı . Survivor Yunanistan suncusu Sakis Tanimanidis kimdir? Kaç Yaşında?

Survivor Yunanistan sunucusu Sakis Tanimanidis kimdir? Kaç yaşında?

Survivor Türkiye Yunanistan mücadelesi bugün itibari ile başladı. Survivor Yunanistan yarışmasının sunucusu Sakis Tanimanidis, bugün gerçekleşen oyunun ardından izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı . Peki  Survivor Yunanistan suncusu Sakis Tanimanidis kimdir? Kaç Yaşında?

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SAKİS TANİMANİDİS KİMDİR?

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Survivor Yunanistan suncusu Sakis Tanimanidis kimdir?

Sakis Tanimanidis, 30 Nisan 1981'de Selanik'te dünyaya geldi. 36 yaşındaki Sakis Tanimanidis TV sunuculuğunun yanı sıra bazı programların yapımcılığını üstlenmiş bir isim. Üniversite Öğrenimini Amerika'da gerçekleştiren Sakis Tanimanidis, Yunanistan'da kendi yapım şirketini kurdu. Dünyadaki 40'tan fazla ülkeyi gezdi ve buradaki deneyimlerini işlerinde de kullandı.

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2017 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşarak Survivor Yunanistan projesine adım attı.

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