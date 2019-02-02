Survıvor Yunanistan yarışmacısı Spyros Gourdoupis kimdir?

Survıvor Türkiye Yunanistan 2 Şubat Cumartesi'den itibaren Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın başlamasıyla birlikte yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor Yunanistan takımınd yer alan ve Survivor’ı bir deneye benzeten Spyros Gourdoupis’in performansı şimdiden merak ediliyor. Peki, farklı tarzıyla dikkat çeken Spyros Gourdoupis kimdir, kaç yaşında?

SYPROUS GOURDOUPİS KİMDİR?

Spyros Gourdoupis veya Dr.Pips, 28 yaşında ve doğduğu şehir Patras'ta yaşıyor. Floransa'da okudu ve Yapısal Biyoloji Doktorası yaptı. Müziği çok seviyor ve özellikle rap yapıyor. Asla endişeli olmadığını dile getiren Spyros Gourdoupis’in oyun sırasında zorlayacak tek şeyin açlık olabileceğini belirtti. Spyros Gourdoupis, tanıtımda Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biyoloji doktoru ve rapçi olan birisi için Survivor basit bir deneydir. Çünkü savaşlar çok zorlu geçecek ve hepimiz canavara dönüşeceğiz anca sonunda maddeyi bulacağız. “