Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020'de Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardın. Survivor 2020'nin son bölümüne Yunus Emre ile Berkan'ın tartışması damga vurdu. Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde Yunus Emre Berkan ile tartıştı. Olay nedeniyle Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi uyardı.

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin son oyunda Berkan'a küfür etmesi nedeniyle araya girdi. Ilıcalı, Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye "Sen artık sözlerden de anlamıyorsun" dedi. Ilıcalı, Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti. Ünlüler oyuna 3 kişi olarak devam etti. Yunus Emre hakkındaki son karar ise henüz verilmedi.

SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 2 HAZİRAN PAZARTESİ

Survivor 2020'de ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

Survivor 2020'de Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Oyunun başlarında farklı skorla ilerleyen Gönüllüler takımı ilerleyen oyunlarda üstünlüğü Ünlüler takımına kaptırmıştı. Son oynanan oyunla birlikte Evrim, Aycan'a karşı kazanıp skoru 8-8'e taşımayı başardı. Elif - Nisa ile karşılaştı. Bu karşılaşmada kazanan taraf ise Nisa oldu. Skor 9-8.

Gönüllüler Takımında yarışan Evrim ile Ünlüler takımından Sercan karşılaştı. Evrim skoru 10'a 8 yapmayı başrdı. Böylece ödül oyununun kazananı Gönüllüler Takımı oldu.

SURVIVOR 2020'DE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı: Yunus Emre

İkinci eleme adayı: Elif

Üçüncü eleme adayı: Aycan

Dördüncü eleme adayı: Sercan

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşıma geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, her gün izleyicisi ile buluşuyor.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.