Survivor Yunus Emre Özden hakkında sevgilisinden şaşırtan iddia: "Yastıkla boğmaya çalıştı"

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan Yunus Emre Özden'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Beria Gözen, hastane odasından çektiği kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Özden'in kendisini darp ettiğini ve karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

"LANET OLSUN"

Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen’in hastane odasından yaptığı paylaşımlarda şiddete uğradığını öne sürerek, "Kadına gücü yeten erkekler, acizler iyi görünüp numara yaparlar, istedikleri olmayınca şiddet...Her türlüsüne lanet olsun'' dedi.

Bir sonraki paylaşımında mahkemede hesaplaşacaklarını belirten Gözen, Instagram hesabından şikayetçi olduğuna dair evrakların fotoğrafını da paylaşarak psikolojik destek gördüğünü de açıkladı.

"İNSAN HAYATI OYUNCAK DEĞİL"

Uykularından sıçrayarak uyandığını belirten Gözen, "Dilerim yaşamazsınız anlamanız için…Sadece bir iki fan kıskançlığı, güya böyle bir durum yaşanmamış. Allah ıslah etsin, benden uzak etsin. Yapılan yanlışlar beni yordu. Bu konuda saygısızca mesaj atanlar da var. Allah’a havale ettim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bir insanın hayatı oyuncak değil. Yak, yık, otur seyret asla değil” ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE'NİN PAYLAŞIMI

Yunus Emre Özden ise iddiaların ardından “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez” paylaşımında bulundu.