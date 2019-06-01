Survivor 2019'da Hikmet'in sakatlandığı yarışmanın tekrarının yapıldığı tanıtımda, Yusuf'un da aynı yerde düştüğü görülüyor. İşte Survivor Yusuf sakatlandı mı? Yarışmadan ayrılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

HİKMET İÇİN YARIŞTILAR!

Yarışma sırasında feci şekilde sakatlanarak Survivor'a veda eden Hikmet için anlamlı bir yarışma düzenlendi. Yarışmacılar Hikmet'in sakatlandığı parkurda yeniden yarıştı. Kazanan takım Hikmet'in içinde bulunduğu Beyaz takım oldu. Yarışamcılar, " Her başarı tesadüf değildir!" diyerek Hikmet'i selamladı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba oyununa giden takım 10'A 5 Beyaz takım oldu. Zorlu parkurda araba oyunu oynamak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazan ise 10'a 5 Beyaz takım oldu. Survivor araba oyununda ise finale Seda ve Nikos kaldı. Araba ödülünü kazanan isim Nikos oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak Siyah ve Beyaz takım yemek ödülü için yarıştı. Beyaz takım 10'a 8 ödülü kazandı. Yarışmacılar, hem karınlarını doyurdu hem de pasta ve kahve ile keyif yaptılar.

SURVİVOR YEMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan Survivor'da bu akşam sürpriz bir oyun vardı. MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olan Mehmet Şef, Siyah ve Beyaz takım için hazırladığı menüyü sundu ve yarışmacılardan yapmasını istedi. Beyaz takımda Afroditi talihsiz bir kaza yaşadı, elini kesti. Eğlenceli geçen ödül oyununda kazanan takım ise Siyah takım oldu. Yarışmacılar usta şeflerin hazırladığı menü ile ziyafet çekti

SURVİVÖR YUSUF KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.