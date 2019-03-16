Survivor'a 2 bomba transfer

Survivor Türkiye Yunanistan'da yeni hafta kritik bir dokunulmazlık oyunuyla başlıyor. Ancak dokunulmazlık oyunu öncesinde iki takıma da birer sürpriz var.

Türk takımına Emre Durak, Yunan takımına ise Patrick Ogunsoto dahil oluyor. İki yarışmacı da yeni bölümde ilk kez parkura çıkacak. Son ada konseyinde aralarında büyük gerginlik yaşanan Tony ve Hikmet arasındaki yüksek tansiyon yeni bölümde de devam edecek.

EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir.

Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.

Survivor 2019 öncesinde açıklama yapan Emre Durak, şu ifadelerde bulundu;

"Elendiğim günden beri, yılmadan, canımla, kanımla bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim. Ama unutmadım ki beklediğin gün gelecekse çektiğin acı kutsaldır. Türk'ün hızını, hırsını, gücünü göstermeye geliyorum. İhtiyacım olan sizin de bana inanmanız. Gayretle, çabayla her gün çalıştım. Türkiye-Yunanistan olacağını öğrendim. Türkiye'yi temsil etmek, bu şerefe nail olmak bana ayrı bir gayret verdi."

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

17/18 PO Moudanion

17/18 MA Iasmou

16/17 Makedonikos

15/16 Doxa Trilofou

13/14 AE Ermionidas

13/14 Acharnaikos

12/13 Olymp. Volos

12/13 Anag.Epanomis

11/12 Akzhayik

10/11 Lok. Plovdiv

07/08 Ergotelis

06/07 KVC Westerlo

02/03 Ergotelis

01/02 APOEL Nikosia

00/01 Paniliakos