Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?

Survivor'da bir diskalifiye şoku daha yaşandı! Çağrı Atakan'ın sinirlerine hakim olamadığı ekranlara gelen son bölümün ardından kimin diskalifiye olacağı izleyici tarafından merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında diskalifiye kararını açıklayan Acun Ilıcalı bir takım sinyallerde bulundu. Peki Survivor'dan kim diskalifiye oluyor? İşte merak edilen detaylar.

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

Survivor 2021'in yeni bölüm fragmanı herkesi şaşkına çevirdi. Cemal Hünal'ın ardından bir isim daha diskalifiye oluyor. İzleyici bu ismin kavgalarıyla gündeme gelen Survivor Çağrı mı olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı'nın açıklaması ise başka bir yarışmacının olabileceğinin sinyalini verdi.

Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'nın, fragmandaki sözleriyle merak uyandırdı. Ilıcalı şu sözleri dile getirdi : "Bana göre final adaylarından biri. Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok"