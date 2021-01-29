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  3. Survivor'da panik dolu anlar ! O yarışmacı herkesi korkuttu

Survivor'da panik dolu anlar ! O yarışmacı herkesi korkuttu

TV( ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor'da panik dolu anlar yaşandı. Yayınlanana son bölümünde yarışmacılardan Yunus Emre'nin gece vakti birden yere yığılması sonucu adada kısa süreli panik yaşandı.

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan birinin gece saati ateşi üflediği esnada baygınlık geçirerek yere yıkılması takım arkadaşlarını korku dolu anlar yaşattı.

Survivor'da panik dolu anlar ! O yarışmacı herkesi korkuttu

ADADA PANİK DOLU ANLAR

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programlarından Survivor'da gönüllüler takımında yer alan isimlerden Yunus Emre'nin gecenin bir vakti birden yere yığılması büyük paniğe sebep oldu. Gönüllüler takımının kampında ateşin üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre, aniden olduğu yere düşüp kaldı. Takım arkadaşlarının yardımına koştuğu Yunus Emre, bir süre sonra kendine getirilen yarışmacı uzandığı yerden kaldırıldı.

Survivor'da panik dolu anlar ! O yarışmacı herkesi korkuttu

"SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşları yanına koştu. Bir süre yerde kalan Yunus Emre arkadaşlarının su getirmesiyle kendine geldi.

Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Yunus Emre, "Uyandım ateşin söndüğünü gördüm. Üşümüştük ve odun atmak istedim. Üfledim ateşe doğru ve kötü oldum. Ayağa kalktım ondan sonrasını ise hatırlamıyorum. Anlamadım bile ne olduğunu. Yorgunluk ve açlıktan ilk defa başıma böyle bir şey geldi" şeklinde konuştu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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