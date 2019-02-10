Her bölümü heyecanla beklenen Survivor, tüm hızıyla devam ederken Acun Ilcalı'dan paylaşım geldi. Ilıcalı, Survivor Türkiye takımında yarışan Hakan Kanık'ın fotoğrafını paylaştı. Kanık, güneşten su toplamış derisiyle korkuttu.

YARIŞMACILAR ZORLUKLARLA UĞRAŞIYOR

Survivor 2019'un 6'ıncı bölümü bu akşam ekrana geliyor. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları büyük bir mücadele sergiliyor. Bu mücadeleler sırasında yarışmacılar da zorluklarla uğraşıyor. Son olarak MasterChef'ten Survivor'a transfer olan Hakan Kanık, güneş mağduru oldu.



"SURVİVOR MAĞDURU"

Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmacısının bu halini sosyal medya hesabından, "Survivor mağduru" notuyla paylaştı.