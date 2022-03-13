Susam Sokağı'nın Luis'iydi! Ünlü oyuncu Emilio Delgado, 81 yaşında hayatını kaybetti!

Çok sevilen çocuk dizisi “Susam Sokağı”nda kırk yıldan fazla bir süredir tamirci Luis'i oynayan aktör Emilio Delgado, Manhattan'daki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaydı. Eşi Carole Delgado, ölüm nedeninin Aralık 2020'de teşhis edilen multipl miyelom hastalığı olduğunu söyledi.

Emilio Delgado, “Susam Sokağı”nda 44 yıl boyunca Bay Delgado'nun karakteri, resim çerçeveleri veya dev ekmek kızartma makineleri gibi düzeltilmesi gereken tüm nesneleri tamir ettiği The Fix-It Shop'un sahibiydi. Milyonların kalbinde yer eden Luis karakterini gerisinde bırakıp hayata gözlerini yuman aktör, ailesinin göz yaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı.