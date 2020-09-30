Sussex Düşesi Meghan Markle’a İngiliz basınına açtığı "gizlilik ihlali" davasından kötü haber

MANCHESTER-(IHA) 39 yaşındaki Sussex Düşesi Meghan Markle 2019 şubat ayında babası Thomas Markle'a gönderdiği el yazısıyla yazılan bir mektubun yayınlanması nedeniyle gizlilik ihlali iddiasıyla yayıncı Associated Newspapers'a (ANL) dava açmıştı. Londra Yüksek Mahkemesi Sussex Düşesi Markle'ın, Associated Newspapers'a (ANL) açtığı davanın bugünkü ön soruşturmasında mektubun kullanımının durdurulması talebinde yayıncının lehine karar verdi.

Sussex Düşesi Markle ve Associated Newspapers arasında 11 Ocak 2021'de başlayacak asıl dava için Meghan Markle bu mektubun özel olduğunu, kişisel bilgilerin kötüye kullanıldığını ve asla kamu için olmadığı savunmasıyla davacı olmuştu. Mektubun gizlilik ihlali olmadığına yönelik deliller sunmaya hazırlanan ALN, Markle'ın kendi hayatının anlatıldığı başka bir kitabın yazarlarıyla aynı bilgiler üzerinde "iş birliği" yaptığı iddiasında bulundu.

ANL yayın grubu konuyla ilgili bugün görülen son hukuki tartışmada Düşes'in, "Yakın zamanda yayınlanan Finding Freedom kitabının yazarlarıyla belirli olayların kendi versiyonlarını ortaya koymak için işbirliği yaptığını" söylerken kitapta "Düşes'in babası Bay Markle'a gönderilen mektuba atıfta bulunan makalelerden yararlanıldığını" iddia etti. Düşes'in yazarlara sağladığı bilgilerin ve bahsi geçen mektuba atıfta bulunulan ifadelerin kamuya açık olduğu gerekçesiyle kendilerini 11 Ocak tarihli davada savunacak olan ALN, Düşes'in kitap yazarlarıyla iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Markle'ın avukatları, Meghan'ın ve Prens Harry'nin kitabın yazarlarıyla işbirliği yapmadığını belirtirken Yayıncıyı temsil eden avukat Antony White, Ağustos ayında yayınlanan kitabın "Meghan ve Harry'nin kapsamlı iş birliğiyle yazılmış" izlenimine sahip olduğunu ifade ederek 11 Ocak'taki duruşmada bunu koz olarak kullanacaklarını belirtti.

Amerikalı Kraliyet muhabirleri Carolyn Durrand ve Omid Scobie tarafından yazılan kitap, Sussex Dükü ve Düşesi'nin evlilikleri, Kraliyet Ailesi geleneklerinden uzaklaşmalarından bahsediyor.