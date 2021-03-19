Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Balıkesir'de, 1996 yılında gerçekleşen olaylı 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut , evinde ölü bulundu. Kavşut'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Avukat Kavşut'tan sabah saatlerinden itibaren haber alamaması üzerine yakınları kontrol amaçlı evine gitti. Avukatın yakınları eve girdiklerinde, Kavşut'un ölü bedeni ile karşılaştı.

Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Acil 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, 60 yaşındaki avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından İsmail Kavşut'un cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenebilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

O DAVADA GÖREV ALMIŞTI

Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı bilgisine ulaşıldı.