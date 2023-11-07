Susurluk'daki zincirleme kaza otoyolu savaş alanına çevirdi!

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Susurluk'daki zincirleme kaza otoyolu savaş alanına çevirdi!

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, zincirleme kaza Kayalıdere mevki İstanbul-İzmir otoyolunda meydana geldi. 45 AAN 220 plakalı otomobil önünde seyreden 27 YJ 032 plakalı tıra arkadan çarptı.

Susurluk'daki zincirleme kaza otoyolu savaş alanına çevirdi!

27 YJ 032 plakalı tırda önünde seyreden 34 LC 2049 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.E. ile aynı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ö., M.E., P.Ö. ve S.Ö. yaralandı. 27 YJ 032 plakalı tırın sürücüsü O.A., ise araç içerisinde sıkıştı.


Balıkesir Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan tırın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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