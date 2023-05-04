Süt sağma makinası ölümüne sebep oldu! Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti!

Düzce'nin Çilimli ilçesinde süt sağmak için gittiği ahırda, hayvanların sağma işlemi bittikten sonra sağma makinasının fişi çekmek isterken akıma kapıldı.

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Süt sağma makinası ölümüne sebep oldu! Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti!

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Süt sağma makinası ölümüne sebep oldu! Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti!

SÜT SAĞMA MAKİNASI ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Söğütlü köyünde yaşayan Nimet Kumkale (60), ahırda süt sağım makinesiyle ineğini sağdıktan sonra prizden makinenin fişini çekmek isterken kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumkale, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

KAYNAK: AA

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