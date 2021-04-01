Sütlü Tatlı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Sütlü Tatlı Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tekniğine ve ürünün özelliğine uygun olarak istenilen kıvam, lezzet, koku ve görünüşte sütlü tatlılar hazırlayan kişidir.

Sütlü Tatlı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Sütlü Tatlı Ustası Maaşları

Sütlü Tatlı Ustası maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200-TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sütlü Tatlı Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi bu meslek için yeterlidir.

Sütlü Tatlı Ustası Ne İş Yapar?

Sütlü Tatlı Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Yapılacak sütlü tatlı çeşidine göre kullanılacak malzemeleri hazırlamak,

d) Fırına alarak uygun ısı derecesinde pişirmek,

e) Çeşitli sütlü tatlıları kalite kriterlerine uygun olarak hazırlamak, satışa- servise hazır hale getirmek,

f) İstenilen standartlara uygun çeşitli dondurmaları hazırlamak

g) Gerektiğinde ürünlerin satışını yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sütlü Tatlı Ustası Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Sütlü Tatlı Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sütlü Tatlı Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.33 olarak belirlenmiştir

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