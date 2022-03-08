Sütre ne demek, TDK'ya göre Sütre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sütre ne demek? Sütre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sütre kelimesi. Peki sütre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sütre nedir, sütre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜTRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sütre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sütre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sütre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Perde, örtü

- Evde veya açık alanda namaz kılarken öne konulan nesne

- Düşman gözünden ve ateşinden korunmaya yarar doğal veya yapma siper

