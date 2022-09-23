Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında iki ülke arasında olan iş birliğinin önemini vurgulayan Soylu, "Bizim iş birliğimiz güçlüyse dünyada hakkaniyet çizgisine ulaşmak daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: "İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir"

Sheraton Otel'de düzenlenen Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek iki ülke arasındaki bağın daima sağlam olmasını temenni etti. Bakan Soylu, "Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur." dedi.

"BU İLİŞKİ, DÜNYADAKİ HAKSIZLIKLARA DUR DİYECEK"

Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Yousef Alharbi ile sohbet eden Bakan Soylu, Suudi Arabistan ile yapılan iş birliğinin ve ilişkiğinin önemini vurgulayarak şu sözleri söyledi:

"İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir. Savunma sanayinden ticarete, aynı zamanda terörle mücadeleye kadar ve dünyada uzanılabilecek birçok probleme kadar Suudi Arabistan ve Türkiye'nin birliği, Allah'ın izniyle mazlum ve mağdur milletlere, hak arayan milletlere esenlik ve refah verecektir."

Suudi Arabistan Resepsiyonu'nda konuşan Bakan Soylu: İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir

"MAZLUM İNSANLAR BİZİ BEKLEMEKTEDİR"

İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine değinen Süleyman Soylu, "Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur. Bizim iş birliğimiz güçlüyse dünyada hakkaniyet çizgisine ulaşmak daha kolay olur. Elini uzatmış, mazlum insanlar bizi beklemektedir. Biz bunu sağlamak, dünyaya da bunu anlatmak zorundayız." dedi.

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