Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Filistin ile olan dayanışmamızı ortaya koyduk.

7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İsrail yönetimi bir çocuğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim'in intikamını çocuklardan, kadınlardan çıkarmaktadır. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı yapmıyor yapamıyor.

12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor, onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu korkaklıktır, vicdansızlıktır. İsrail destekçisi yönetimlerin bu çığlığa kulak vermesini diliyoruz.

10 uçak dolusu insani yardım malzemesini sevk ettik. Dün sivil gemimiz yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Birinci önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasıdır. İnsani yardımlar kesintisiz gerçekleştirilmeli. Tüm teşkilat üyesi ülkeler Mısırlı kardeşlerimize gereken desteği vererek Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulmasını sağlamalıdır.

Haberin Devamı

DETAYLAR GELECEK...