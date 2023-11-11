Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşuyor

YAYINLAMA
Google News
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Filistin ile olan dayanışmamızı ortaya koyduk.

7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmek artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İsrail yönetimi bir çocuğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim'in intikamını çocuklardan, kadınlardan çıkarmaktadır. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı yapmıyor yapamıyor.

12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor, onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu korkaklıktır, vicdansızlıktır. İsrail destekçisi yönetimlerin bu çığlığa kulak vermesini diliyoruz.

10 uçak dolusu insani yardım malzemesini sevk ettik. Dün sivil gemimiz yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Birinci önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasıdır. İnsani yardımlar kesintisiz gerçekleştirilmeli. Tüm teşkilat üyesi ülkeler Mısırlı kardeşlerimize gereken desteği vererek Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulmasını sağlamalıdır.

DETAYLAR GELECEK...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya ve Çin'den ortak Gazze hamlesi! "Derhal ateşkes sağlanmalı"
Rusya ve Çin'den ortak Gazze hamlesi! "Derhal ateşkes sağlanmalı"
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor
İsrail’de endişelendiren görüntü! Halk uzun namlulu silahlarla sokakta!
İsrail’de endişelendiren görüntü! Halk uzun namlulu silahlarla sokakta!
İsrail medyası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı!
İsrail medyası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı!
Son Haberler
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Tüm dünya tepki gösterdi! Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da eğlence
Tüm dünya tepki gösterdi! Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da eğlence
İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!
İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!
Çok Okunanlar
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi