Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ilgili alınan yeni kararları açıklıyorSocios nedir? Socios Token nasıl alınır? Nasıl toplanır?Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerden bombalı saldırı: 4 yaralı  Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı!Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, koronavirüsten ölen hastasının son sözlerini unutamıyorMEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladıGörevlileri ateş açıp kaçmışlardı: Kaçak avcılara 23 bin TL cezaFenerbahçe, transferde gövde gösterisi yaptı!İbo Show tanıtım fragmanı yayınlandı! Ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Konukları kim?Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan tarafından 25 milyon dolar mali yardım yapıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Suudi Arabistan'dan 25 milyon dolar mali destek aldıklarını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu bağışın Suudi Arabistan'ın, Ajansın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlere devam etmesi için taahhüt ettiği yardımın bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şunları kaydetti:

"Bölgesel siyasi kargaşa, salgın, ekonomik ve mali krizlerin yaşandığı bir dönemde, Filistinli mülteciler hak ve refahlarından kuşku duymayacak ve Suudi Arabistan'ın yanlarında olduğunu bilecekler."

Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT