Şuuraltı ne demek, TDK'ya göre Şuuraltı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şuuraltı ne demek? Şuuraltı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şuuraltı kelimesi. Peki şuuraltı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şuuraltı nedir, şuuraltı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şuuraltı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şuuraltı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞUURALTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şuuraltı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şuuraltı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilinçaltı



ŞUURALTI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şuuraltında yaşayan senaryo, kocasının yanlış rol oynaması ile baştan aşağı değişti.

