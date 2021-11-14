Süvari Sınıfı ne demek, TDK'ya göre Süvari Sınıfı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Süvari sınıfı ne demek? Süvari sınıfı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi süvari sınıfı kelimesi. Peki süvari sınıfı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre süvari sınıfı nedir, süvari sınıfı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜVARİ SINIFI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Süvari sınıfı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre süvari sınıfı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Harekât ve manevra yeteneğini at üstünde gerçekleştiren, aynı zamanda piyade gibi de görev yapan askerî sınıf

