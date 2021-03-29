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  3. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan  The Ever Given gemisi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan  The Ever Given gemisi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı günlerdir karaya oturan dev konteyner gemisi The Ever Given ile gündemde. Dünyanın en önemli su yollarından olan Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi kazası nedeniyle gemi trafiğinde önemli aksamalar yaşanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, karaya oturan geminin yüzdürülmeye başladığını açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan  The Ever Given gemisi yüzdürüldü

Dünya'nın en önemli su yollarından olan Süveyş Kanalı günlerdir, yaşanan gemi kazasıyla gündemde. 24 Mart'ta dev konteyner gemisinin kıyıya çarparak kaza yapması ile gemi trafiğinin en önemli geçiş noktasında, aksamalar yaşanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, açıklama yaparak karaya oturan geminin yüzdürülme çalışmalarının başarılı olduğunu vurguladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan  The Ever Given gemisi yüzdürüldü

"GEMİ HAREKET ETMEYE BAŞLADI"

Yaşanan kum fırtınası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi Süveyş Kanalı'nda dev geminin kaza yapmasına neden olmuştu. Devlet televizyonuna yaptığı açıklamada geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Memiş, "Gemi normal rotasına döndü, motorları çalıştırıldı" ifadesinde bulundu.

GEMİ TRAFİĞİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Kanalda sıkışan "The Ever Given" isimli geminin geçiş yolunu kapatması sonucunda, Süveyş Kanalı'nda uzun gemi kuyrukları oluşmuştu. Deniz trafiğinin durması nedeniyle dünya ticaretinde aksamalar yaşanmıştı. Özellikle ham petrol ve LNG sevkiyatında sorunlar oluştu. 

Süveyş Kanalı İdaresi'nden yapılan açıklamada aynı gün trafiğin normale döndüğü açıklanmıştı ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar trafiğin askıya alındığı duyuruldu.  "The Ever Given" isimli geminin sahibi olan Japon firma da 26 Mart'ta konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan  The Ever Given gemisi yüzdürüldü

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