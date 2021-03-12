Suzan Kardeş'e eşlik eden dansçı kimdir? Gülay Sütçü kimdir? sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bizde sizler için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

GÜLAY SÜTÇÜ KİMDİR?

Gülay Sütçü, 7 Temmuz tarihinde dünyaya gelmiştir. Sütçü yengeç burcudur. İstanbul'da doğup büyüyen Sütçü, lise öğrenimini Orhan Cemal Fersoy Lisesi'de tamamladı. Mesleği dansçılık olan Sütçü, yaptığı roman dansı ve mimikleri ile bir ikon haline gelmiştir.

Bir dönem Tolga Çevik'in Tolgshow adlı programında yer almasıyla büyük bir kitle tarafından tanınmaya başlandı. Öte yandan Balkan müziğinin güçlü seslerinden Suzan Kardeş'e sahnede dansı ile eşlik ederek büyük bir üne kavuştu. Ayrıca kimi etkinliklerde dansçı kimliği ile halen daha yer almaktadır.