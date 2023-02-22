Sverrir İngi İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverrir İngi İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sverrir İngi İngason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sverrir İngi İngason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sverrir İngi İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverrir İngi İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sverrir İngi İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverrir İngi İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sverrir İngi İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sverrir İngi İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sverrir İngi İngason 5 Ağustos 1993 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sverrir İngi İngason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Sverrir İngi İngason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sverrir İngi İngason'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sverrir İngi İngason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SverrirIngi

http://www.instagram.com/ingason15/

http://www.facebook.com/sverriringiingason/?fref=ts

Sverrir İngi İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sverrir İngi İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sverrir İngi İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sverrir İngi İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Breidablik

1 Ocak 2014 yılında Viking FK

2 Şubat 2015 yılında KSC Lokeren

19 Ocak 2017 yılında Granada

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

31 Ocak 2019 yılında PAOK

Sverrir İngi İngason kimdir

Sverrir İngi İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sverrir İngi İngason şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breiðablik (1997–2010)

Sverrir İngi İngason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Sverrir İngi İngason nereli

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