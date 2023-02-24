Svetoslav Dikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Dikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Dikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Svetoslav Dikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Svetoslav Dikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Dikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Svetoslav Dikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Dikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetoslav Dikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetoslav Dikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetoslav Dikov 18 Nisan 1992 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Светослав Димитров Диков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetoslav Dikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Svetoslav Dikov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Svetoslav Dikov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Svetoslav Dikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetoslav Dikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Svetoslav Dikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetoslav Dikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sliven

1 Ocak 2012 yılında Akademik Sofia

1 Temmuz 2012 yılında Sl. Geroy

1 Ağustos 2013 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2016 yılında Vereya

18 Ocak 2017 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

12 Şubat 2019 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Eylül 2019 yılında Lok. Sofia

8 Temmuz 2021 yılında Sandecja

11 Ağustos 2022 yılında Sportist Svoge

11 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Svetoslav Dikov kimdir

Svetoslav Dikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetoslav Dikov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Svetoslav Dikov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Amar Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amar Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stelian Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelian Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stelian Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stelian Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Elkaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Elkaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Elkaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Elkaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veselin Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veselin Vasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veselin Vasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İliya Rusinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İliya Rusinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Mehmedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Mehmedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"