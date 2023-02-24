Svetoslav Dikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svetoslav Dikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svetoslav Dikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svetoslav Dikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svetoslav Dikov 18 Nisan 1992 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Светослав Димитров Диков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svetoslav Dikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Svetoslav Dikov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Svetoslav Dikov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Svetoslav Dikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svetoslav Dikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Svetoslav Dikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svetoslav Dikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sliven

1 Ocak 2012 yılında Akademik Sofia

1 Temmuz 2012 yılında Sl. Geroy

1 Ağustos 2013 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2016 yılında Vereya

18 Ocak 2017 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

12 Şubat 2019 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Eylül 2019 yılında Lok. Sofia

8 Temmuz 2021 yılında Sandecja

11 Ağustos 2022 yılında Sportist Svoge

11 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Svetoslav Dikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svetoslav Dikov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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