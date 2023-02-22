Sylvester Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvester Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvester Bell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sylvester Bell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sylvester Bell {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sylvester Bell Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 29 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Sylvester Bell'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sylvester Bell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sylvester Bell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ekim 2019 yılında Abia Warriors
Sylvester Bell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sylvester Bell şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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