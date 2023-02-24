Szabolcs Schon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szabolcs Schon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szabolcs Schon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szabolcs Schon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szabolcs Schon 27 Eylül 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Schön Szabolcs Gergő şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szabolcs Schon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Szabolcs Schon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Szabolcs Schon'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Szabolcs Schon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/schonszabi7

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Szabolcs Schon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szabolcs Schon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Szabolcs Schon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szabolcs Schon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2017 yılında Ajax U19

6 Şubat 2019 yılında MTK Budapest

7 Mayıs 2021 yılında Dallas

29 Ağustos 2022 yılında Fehérvár

Szabolcs Schon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szabolcs Schon şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szabolcs Schon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ELTE SE (-2015)

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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