Szilard Magyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Magyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Magyari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Magyari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Magyari 20 Mayıs 1998 tarihinde Odorheiu Secuiesc şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Magyari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Szilard Magyari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szilard Magyari'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szilard Magyari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Magyari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Magyari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Magyari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC II

11 Temmuz 2017 yılında Csákvár

31 Aralık 2017 yılında Puskás AFC II

30 Ocak 2018 yılında Csikszereda

12 Şubat 2018 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2018 yılında Csikszereda

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC II

31 Temmuz 2020 yılında Soroksár

4 Temmuz 2022 yılında Dorog

Szilard Magyari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Magyari şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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