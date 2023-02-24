Szilveszter Hangya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilveszter Hangya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szilveszter Hangya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Szilveszter Hangya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Szilveszter Hangya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilveszter Hangya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szilveszter Hangya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilveszter Hangya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilveszter Hangya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilveszter Hangya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilveszter Hangya 2 Ocak 1994 tarihinde Baja şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilveszter Hangya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Szilveszter Hangya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Szilveszter Hangya'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szilveszter Hangya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilveszter Hangya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Szilveszter Hangya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilveszter Hangya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MTK U17

1 Temmuz 2011 yılında MTK U19

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest II

13 Ağustos 2014 yılında Dunaújváros

31 Aralık 2014 yılında MTK Budapest II

19 Şubat 2015 yılında Vasas FC

30 Haziran 2015 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

13 Temmuz 2018 yılında Vidi FC

Szilveszter Hangya kimdir

Szilveszter Hangya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilveszter Hangya şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baja LSE, Kinderball SE (-2008)

Szilveszter Hangya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Szilveszter Hangya nereli

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