Szilveszter Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilveszter Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilveszter Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilveszter Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilveszter Nagy 1 Ağustos 2003 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilveszter Nagy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szilveszter Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Szilveszter Nagy'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szilveszter Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilveszter Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilveszter Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilveszter Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC II

16 Ağustos 2022 yılında Pécsi MFC

Szilveszter Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilveszter Nagy şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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