Szymon Kowalczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Kowalczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Kowalczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Szymon Kowalczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Szymon Kowalczyk 20 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere,Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Szymon Kowalczyk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szymon Kowalczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Szymon Kowalczyk'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Szymon Kowalczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Szymon Kowalczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ağustos 2020 yılında Crawley Town
18 Aralık 2021 yılında East Grinstead
18 Ocak 2022 yılında Crawley Town
16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz
Szymon Kowalczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Szymon Kowalczyk şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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