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T Cetveli ne demek, TDK'ya göre T Cetveli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

T Cetveli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "T Cetveli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre T Cetveli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi T Cetveli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

T Cetveli ne demek, TDK'ya göre T Cetveli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. T cetveli ne demek? T cetveli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi T cetveli kelimesi. Peki T cetveli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre T cetveli nedir, T cetveli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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T CETVELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

T cetveli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre T cetveli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel

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