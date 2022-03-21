Tab ne demek, TDK'ya göre Tab kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tab ne demek? Tab TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tab kelimesi. Peki tab ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tab nedir, tab kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAB NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tab kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tab kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tab kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mizaç, huy, tabiat, karakter

- Bası



TAB KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tabetmek

