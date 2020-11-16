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  3. Tabancayla oynayan genç kazayla kendini vurdu

Tabancayla oynayan genç kazayla kendini vurdu

Elazığ'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendini karnından vurarak yaraladı. 22 yaşındaki gencin hastanede tedavisi sürüyor.

Tabancayla oynayan genç kazayla kendini vurdu

Elazığ'da meydana gelen olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Kasımpatı Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre göre, odasında ruhsatız silah ile oynayan 22 yaşındaki E.A. , tabancanın ateş alması sonucu karnından vuruldu.

Silah sesi üzerine odaya giren aile yakınları yaralı haldeki E.A'yı görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından isabet alan genci ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de adrese gelerek olayla ilgili inceleme yaptı.

Tabancayla oynayan genç kazayla kendini vurdu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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