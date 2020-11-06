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Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Bolu'da, özellikle yaz aylarında girişlerinde araç kuyruklarının yaşandığı ve milyonlarca yerli yabancı turistin akın ettiği tabiat ve milli parklara sanal randevuyla girilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Bolu'da, özellikle yaz aylarında girişlerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarının yaşandığı tabiat ve milli parklara sanal randevuyla girilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan, özellikle yaz aylarında milyonlarca ziyaretçinin akın ederek girişlerinde uzun araç kuyrukları yaşanan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde "Randevu Sistemi" ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Randevulu sistemle ilgili Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin, "Abant, Gölcük ve Yedigöller'e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor. Bundan sonra vatandaşımız gelmeden önce durumu bilerek gelecek ve beklemeyi de göze alıyorsa o şekilde bekleyecek" ifadelerini kullandı.

Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Tabiat ve milli parklarda randevulu dönem başlıyor

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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