Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!

Bir süredir şah damarı tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Metin Uca'dan kötü haber geldi! Metin Uca'nın son sağlık durumunu menajeri Kübra Kalem Baykara başarılı sunucunun sosyal medya hesabından duyurdu.

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Taburcu olması bekleniyordu! Ünlü sunucu Metin Uca'dan kötü haber, entübe edildi!

Boyun şah damarı tıkalı olduğu için bir süredir hastanede tedavi gören Metin Uca, dün taburcu olması planlanırken yeniden operasyona alındı. Entübe edilen Uca'nın kritik 72 saati atlatması bekleniyor.

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi.

"TABURCU OLMASI BEKLENİYORDU"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Uca, yeniden fenalaşınca operasyona alındı. Uca'nın menajeri, yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.

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Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

2 GÜN ÖNCE HIZLA İYİLEŞİYORUM DEMİŞTİ

2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Metin Uca, "Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" demişti.

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