Beyza isminin anlamı nedir, Beyza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022Tabütüvan ne demek, TDK'ya göre Tabütüvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Beyaz isminin anlamı nedir, Beyaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rayla isminin anlamı nedir, Rayla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eymen Kara'yı ezen halası Zerrin Kara'dan, çocuk parkında dikkat çeken paylaşım: "Kaybettiğin geri dönmüyor"2022 İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208750169Cevza isminin anlamı nedir, Cevza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?O illere müjde: Kar geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Ocak 2022 il il hava durumu...Problematik ne demek, TDK'ya göre Problematik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tabütüvan ne demek, TDK'ya göre Tabütüvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tabütüvan ne demek, TDK'ya göre Tabütüvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tabütüvan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tabütüvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tabütüvan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tabütüvan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tabütüvan ne demek, TDK'ya göre Tabütüvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tabütüvan ne demek? Tabütüvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tabütüvan kelimesi. Peki tabütüvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tabütüvan nedir, tabütüvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TABÜTÜVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tabütüvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tabütüvan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tabütüvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güç, kuvvet, takat

TABÜTÜVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gün kavuşurken Handune'nin de hararet derecesi artmış, tabütüvanı tamamen kesilmişti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT