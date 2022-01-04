Tabütüvan ne demek, TDK'ya göre Tabütüvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tabütüvan ne demek? Tabütüvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tabütüvan kelimesi. Peki tabütüvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tabütüvan nedir, tabütüvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TABÜTÜVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tabütüvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tabütüvan kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tabütüvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güç, kuvvet, takat



TABÜTÜVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gün kavuşurken Handune'nin de hararet derecesi artmış, tabütüvanı tamamen kesilmişti.

