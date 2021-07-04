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Tacikistan'da koronavirüs aşısı artık zorunlu!

Tacikistan'da 18 yaş üstüne aşı uygulaması zorunlu hale geldi. 9,321 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 280 bin kişiye aşı uygulandı.

Tacikistan'da koronavirüs aşısı artık zorunlu!

Tacikistan'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle aşı uygulaması zorunlu hale getirildi. Ülkede  şimdiye kadar isteğe bağlı olarak yapılan aşı artık 18 yaş üstü vatandaşlar için zorunlu oldu. 

Ayrıca alınan yeni kararla yurt dışından gelenler artık 10 gün boyunca karantina altında tutulacak. 

Hükümet vatandaşlarına mart ayında Vaxzevria aşısından 192 bin doz, haziranda Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından da 300 bin doz aşı uyguladı.  Yakın dönemde de Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmesi bekleniyor. 

SON 24 SAATTE 13 BİN 346 VAKA!

22 Mart'ta başlayan aşı kampanyasında şimdiye kadar 280 bin kişiye aşı uygulandı.

Ülkede son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 21 artarak 13 bin 569'a, virüsten iyileşenlerin sayısı da 13 artışla 13 bin 346'ya ulaştı. Şuana kadar 92 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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