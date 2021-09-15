Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundular

Olaya ilişkin alınan bilgiye göre; Çorum'da Namazgah olan bilinen parktan geçen kadınlar 2 mülteci tarafından sözlü olarak rahatsız edildi.

TACİZE MARUZ KALAN KADINLAR DURUMU POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Kadınlar mültecilerin kendilerine sözlü tacizde bulunması üzerine tepki gösterdi. Bunun üzerine mülteciler skandal davranışlarını sürdürdü. Tacize maruz kalan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tacizci mülteciler olay yerinden uzaklaştı.