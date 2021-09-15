Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundularEYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandıBeşiktaş 1 - 2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCUClub Brugge - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiInter - Real Madrid Şampiyonlar ligi maçı canlı izle | Exxen Canlı yayın izle linkiLiverpool - Milan Şampiyonlar ligi maçı canlı izle | Exxen Canlı yayın izle linkiFatih Erbakan'dan koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamaSon dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Aşı olmasaydı vaka ve kayıplarımız çok daha yüksek olabilirdi15 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | 6. Anadolu Medya Ödülleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzakların tamamını bozduk
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundular

Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundular

Olay, Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşlarındaki 2 mülteci parkta yürüyen kadınları sözleriyle rahatsız etti.

Tacizci mülteci skandalı! Parktaki kadınlara sözlü tacizde bulundular

Olaya ilişkin alınan bilgiye göre; Çorum'da Namazgah olan bilinen parktan geçen kadınlar 2 mülteci tarafından sözlü olarak rahatsız edildi.

TACİZE MARUZ KALAN KADINLAR DURUMU POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Kadınlar mültecilerin kendilerine sözlü tacizde bulunması üzerine tepki gösterdi. Bunun üzerine mülteciler skandal davranışlarını sürdürdü. Tacize maruz kalan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tacizci mülteciler olay yerinden uzaklaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT