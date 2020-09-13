Taçsız Kral Metin Oktay, bu yıl da unutulmadı!

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yadımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile divan kurulu üyeleri katıldı.Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu.

"BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak, "Rahmetli, paraya değil duruşa değer veren, bütün futbolculara örnek olan, herkesin örnek aldığı, Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Onu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise, "Metin Oktay, bir Galatasaray efsanesi. Galatasaray tek aşkıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ın bütün başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Bütün sporculara örnek bir kişilik. Ölümünün 29. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.