Tadeas Korycan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeas Korycan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeas Korycan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tadeas Korycan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tadeas Korycan 3 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tadeáš Koryčan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tadeas Korycan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tadeas Korycan'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tadeas Korycan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tadeas Korycan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Prerov
7 Ocak 2022 yılında Slovacko B
Tadeas Korycan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tadeas Korycan şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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