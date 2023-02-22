Tadeas Stoppen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tadeas Stoppen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tadeas Stoppen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tadeas Stoppen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tadeas Stoppen 30 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tadeáš Stoppen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tadeas Stoppen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tadeas Stoppen'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tadeas Stoppen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tadeas Stoppen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tadeas Stoppen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tadeas Stoppen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U17

1 Ocak 2020 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2021 yılında Olomouc B

Tadeas Stoppen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tadeas Stoppen şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Velká Bystřice (2010 - 2016)1. HFK Olomouc (2016 - 2017)1. SK Prostějov (2017 - 2018)FK Velká Bystřice (2018)SK Sigma Olomouc (2018 - 2021)

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